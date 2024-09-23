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«Металлург» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали фаворита

«Металлург» — «Салават Юлаев»: эксперты назвали фаворита
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23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Салават Юлаев» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало встречи – в 17:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2400 рублей.

Шансы уфимцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт по итогам трёх периодов с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

На итоговую победу «Металлурга» дают 1.85, итоговый успех «СЮ» доступен за 2.00.

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