«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.00.

Наконец-то дождались болельщики победы «лис» над «Нефтехимиком». Очень тяжёло дался результат магнитогорцам. В основное время они сыграли вничью с нижнекамцами – 0:0. Хотя шансов открыть счёт было более чем достаточно. «Волки» суммарно получили 12 минут штрафного времени. Но дожали оппонента лишь по буллитам.

Немного освежим память о серии поражений, во время которой «лисы» проиграли дважды нижнекамскому клубу – 0:2 и 2:3, уступили «Ак Барсу» (0:2) и «Северстали» (2:5). Реализация и работа в атаке смущают. «Салават Юлаев» — соперник другого уровня.

Этот сезон уфимцы начали ударно. Они одержали пять побед в шести матчах. Обыграть подопечным Виктора Козлова удалось такие команды, как «Ак Барс» (5:3), «Трактор» (2:1 Б), «Автомобилист» (5:3), «Авангард» (4:2) и «Локомотив» (3:2 ОТ).

Встреча с железнодорожниками получилась непростой для «зелёных». Они уступали 0:2, но смогли взять себя в руки и одержать волевую победу. К слову, отыграться в матче с ярославцами – это сложная задача. Удивительно, что «Салават Юлаев» с ней успешно справился. Уфимцы проявили характер.

А ведь в команду Виктора Козлова мало кто верил. Смущало, что в предсезонке результат давала тройка легионеров. Она и сейчас остаётся главной силой «зелёных». Автором победной шайбы в игре с «Локомотивом» стал Александр Хмелевски. Он играет в одном звене с канадцами Ливо и Тоддом. Как с ними будет бороться «Металлург» — сложно представить.

Мы предлагаем поставить на победу «Салавата Юлаева» с учётом овертайма и буллитов за 2.00. «Металлург» в трёх из пяти последних матчей оставался без заброшенных шайб. Никуда не делась проблема с реализацией, несмотря на победу над «Нефтехимиком», ведь она получилась трудовой, а сама встреча – скучной. Уфимцы гораздо интереснее.