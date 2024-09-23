«Трактор» — «Спартак»: букмекеры оценили шансы

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет принимать «Спартак» на «Арене-Трактор» в Челябинске. Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.57. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2570 рублей.

Шансы москвичей оценили в 2.60. Вероятность ничьей после 60 минут игры идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.91, итоговый успех «Трактора» доступен за 1.90.