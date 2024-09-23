«Трактор» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Трактор» — «Спартак».

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.90.

«Белые медведи» одержали три победы подряд – над СКА (3:0), «Сочи» (4:1) и «Нефтехимиком» (3:2). 23-летний Максим Шабанов выходит на первые роли в челябинском клубе. Он забрасывал в каждой из четырёх последних встреч. Играют челябинцы как одно целое. Они демонстрируют высокую динамику, очень активны в нападении, и на их хоккей приятно смотреть.

Впрочем, хоккей «Спартака» — это тоже удовольствие для зрителей. Далеко не многим командам удаётся сдерживать атакующую мощь красно-белых. Конечно, в этом сезоне первая тройка Голдобин, Порядин и Морозов активна не так сильно. Хоккеисты обязательно выйдут на пик формы и ещё не раз удивят болельщиков своими показателями.

В прошлом матче «Спартак» неожиданно проиграл «Сибири» — 1:3. Мог сказаться семидневный перерыв. Алексей Жамнов признался, что именно он сбил игровой ритм красно-белых. А ведь до встречи с новосибирцами московский клуб возглавлял таблицу Западной конференции.

Причём победы «Спартак» добывал непростые. Он выиграл два московских дерби – у ЦСКА и «Динамо», побеждал «Торпедо». Каждый раз, когда красно-белые выигрывали в этом сезоне, в матчах забрасывалось не менее шести шайб. Шансы реабилитироваться за поражение от «Сибири» есть, но соперник непростой.

Даже в последних 10 матчах между этими командами не было преимущества у одной из них. «Спартак» выиграл пять раз, и, соответственно, столько же – «Трактор». Поэтому такое замешательство в выборе фаворита у букмекеров кажется вполне оправданным.

Но «белые медведи», победив «Нефтехимик», открыли домашнюю серию матчей в этом сезоне, а «Спартак» впервые в этой регулярке оказался на выезде, в Новосибирске. Все мы помним, чем это закончилось. Поэтому в качестве ставки предпочтём победу «Трактора» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.