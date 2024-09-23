СКА — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет принимать «Авангард» на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1800 рублей.

Шансы омичей оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.78.

Итоговая победа СКА идёт за 1.45. Заключить пари на успех «Авангарда» с учётом овертайма и буллитов можно за 2.80.