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«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогнозы, коэффициенты и ставки

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогнозы, коэффициенты и ставки
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Предсезонная подготовка в НХЛ стартовала. Сегодня пройдёт интересная для российских болельщиков встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Начало — в 22:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фараби, Лучанко) – 04:39 (5x5)     0:2     1:2 Кристалл – 17:20 (5x5)    

В составе «Флайерз» дебютируют двое российских хоккеистов — Матвей Мичков и Иван Федотов. За «Кэпиталз» должны сыграть Иван Мирошниченко и Александр Алексеев.

Букмекерские конторы считают фаворитом «Филадельфию» и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.25. Шансы «Вашингтона» оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.60, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25.

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Также можно поставить, что будут послематчевые буллиты с коэффициентом 8.50. Если произойдёт гол на первой минуте — сыграет 11.5. Ставки на гол в каждом периоде принимают с коэффициентом 1.40.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Открывать его будет матч между «Баффало» и «Нью-Джерси».

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