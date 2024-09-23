«Локомотив» — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь» на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1700 рублей.

Шансы череповчан оценили в 4.40. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.55. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.02.

Итоговая победа «Локомотива» оценена в 1.38, итоговый успех «Северстали» — в 3.20.