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«Локомотив» — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

«Локомотив» — «Северсталь»: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ
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23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь» на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи – в 19:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1700 рублей.

Шансы череповчан оценили в 4.40. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.55. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.02.

Итоговая победа «Локомотива» оценена в 1.38, итоговый успех «Северстали» — в 3.20.

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