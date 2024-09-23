«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.10.

Подопечные Игоря Никитина начали регулярный чемпионат очень бодро – с четырёх побед подряд. В последних встречах последовал небольшой спад, но вряд ли это говорит о возникновении проблем. В последних трёх матчах железнодорожники потерпели два поражения. Они уступили «Нефтехимику» (0:1), несмотря на большое преимущество по броскам в створ.

В последней встрече ярославцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Причём команда Игоря Никитина вела 2:0, но в третьем периоде растеряла всё преимущество. Несмотря на это, железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции и попытаются удержаться на первом месте как можно дольше.

А у «Северстали» эмоции в каждом матче бьют через край. Очень подвижная, динамичная и атакующая команда. Андрей Козырев становится опытнее, но не отказывается от хоккея, к которому череповчане приучены. «Рыси» занимают второе место в таблице Западной конференции и забросили 25 шайб в восьми матчах. Вот только и пропустили 21.

«Сталевары» не боятся пропускать, потому что знают, что способны забивать ещё больше. В последней встрече с минским «Динамо» (1:3) прервалась трёхматчевая победная серия «Северстали». Интересно, что «зубрам» удалось перебросать «рысей».

До поражения подопечные Андрея Козырева обыграли ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4). Тот самый результативный хоккей, который любит каждый болельщик. Конечно же, в первую очередь выделяется первая тройка нападающих. Аймурзин набирает очки в шести последних играх, Пилипенко прервал семиматчевую результативную серию в прошлом матче, а Ильин отдаёт по результативной передаче в пяти встречах кряду.

Умение вести спокойную игру и бдительность в обороне должны помочь «Локомотиву» справиться с агрессивным нападением «Северстали». Игра с такими командами, как железнодорожники, в принципе неудобна для «рысей». Предлагаем ставку на победу ярославцев и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. Ну и большую роль сыграют болельщики. Команда Игоря Никитина на них рассчитывает.