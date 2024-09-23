СКА — «Авангард»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч СКА — «Авангард».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.15.

Петербуржцы постепенно раскачивались и вроде бы добрались до нужных кондиций. Последние три встречи СКА выиграл – у «Лады» (4:3 ОТ), «Сочи» (7:4) и «Торпедо» (4:3). Впечатляет количество голов, но пугает то, как много подопечные Романа Ротенберга пропускают. Хотя болельщикам это нравится.

«Авангард» выглядит противоположностью СКА. Если петербуржцы начали сезон слабо, а теперь показывают красивый хоккей, то омичи стартовали великолепно, но посыпались. Серия поражений «ястребов» насчитывает уже четыре встречи. Они уступили «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Автомобилисту» (0:3).

У подопечных Сергея Звягина перестало получаться с голами. Они даются с большим трудом, несмотря на то что моменты есть. Не хватает Рида Буше и Владимира Ткачёва. К слову, канадец близок к возвращению, он уже приступил к тренировкам.

Есть и хорошие новости: «Авангард» заключил контракт с Райаном Спунером, и он вернётся в состав омичей. В прошлом сезоне форвард провёл 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отметился 43 результативными передачами при показателе полезности «+12». Как только он сможет принять участие в игре, а также выздоровеет Буше, в одной тройке с Линденом Веем они должны найти взаимопонимание.

Результатами недовольны все в составе «ястребов». Капитан Дамир Шарипзянов высказался, что четыре поражения подряд – это слишком много. Он пообещал болельщикам разобрать с командой все моменты и идти дальше. Дамир также добавил, что из такой ситуации можно выйти только единым кулаком. Такой настрой нравится.

Но утверждать, что вот так вот легко «Авангард» соберётся и обыграет СКА, который на хорошем ходу, тоже неправильно. Скорее всего, нас ждёт повторение последних трёх очных матчей, в которых было много голов с обеих сторон. Команды забрасывали друг другу минимум по три шайбы в каждой из тех встреч. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.