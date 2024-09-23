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«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.60.

«Металлург» пока выступает не очень удачно, и был момент, когда он даже находился на последнем месте в лиге. Это просто нонсенс. В прошлом году удалось победить в Кубке Гагарина, причём финал выиграли со счетом 4-0, но сейчас много травм и отсутствуют четыре ключевых форварда.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч пройдёт дома, но не всегда «Магнитка» собирает аншлаги, а Уфа совсем рядом, поэтому я не уверен, что арена будет полностью за «Металлург».

В свою очередь, на старте сезона «Салават Юлаев» на ходу. Команда играет мощно и уверенно. У «Салавата Юлаева» есть глубина состава, поэтому именно гости являются для меня очевидными фаворитами. То, что «Салават Юлаев» играет на выезде, — это повышает кэф на победу гостей.

Я бы как раз зашёл через победу гостей. Мне же кажется, что победа будет именно в основное время. Всё исключительно по тому, как команды выглядят сейчас», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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