«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

«Металлург» наконец-то прервал свою неудачную серию в прошлом матче (одолел «Нефтехимик» 1:0 в серии послематчевых бросков), а также вернул в состав двух ранее травмированных нападающих — Данилу Юрова и Даниила Вовченко. Ребята пока не отметились набранными очками, но главное, что они вышли на лёд и получили свою долю игрового времени. Постепенно, через игры будут набирать форму, что безусловно поможет «Металлургу» в будущем. Сама же игра команды Андрея Разина пока оставляет желать лучшего. В матче против «Нефтехимика» моменты были, но я бы не сказал, что их было много, к тому же из-за постоянных изменений в составе у троек нападения отсутствует столь необходимая химия.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Зато на последнем рубеже снова прекрасен Илья Набоков, пробить которого будет непросто любому сопернику. Однако вместе с тем в матче против «Салавата Юлаева» хозяевам будет непросто.

Я вернулся из Ярославля, где живьём смотрел на камбэк против «Локомотива». Уфимцы после 40 минут игры в Ярославле уступали со счётом 0:2, но в третьем отрезке дважды реализовали большинство, таким образом сравняли счёт, а в овертайме победу им принёс нападающий Александр Хмелевский. Вообще, уфимцы после шести игр в этом сезоне имеют в своем активе пять побед и лишь одно поражение. Да, две из пяти побед были добыты за пределами основного времени, но вы только посмотрите на соперников: два раза «Автомобилист», «Трактор», «Ак Барс» и «Локомотив». Абсолютно топовые команды. Сейчас ещё «Металлург». Да, вы скажете, магнитогорцы только недавно были на последнем месте, однако нельзя забывать, что команда чемпион и недооценивать её нельзя. У «Салавата», кстати, получается интересный выезд, от одного финалиста Кубка Гагарина сразу к другому.

Мне думается, что после тяжести в Ярославле уфимцам будет полегче с «Металлургом», а самому «Металлургу» с уфимцами будет полегче (в плане атаки), чем с «Нефтехимиком». К тому же мастерство есть, а значит, второй подряд домашний матч вхолостую не откатают. Жду здесь голов, поэтому выбираю тотал больше 5 заброшенных шайб», — приводит слова Гадбрафикова «Ставка ТВ».