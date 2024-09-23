«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» 2:1 за 7.40.

«Ахмат» и «Крылья Советов» встретятся в 9-м туре чемпионата России. Мы тут можем увидеть борьбу все 90 минут, потому что обе команды проводят слабый сезон. Самарцы чуть выправили результаты в последнее время. Несмотря на это, я чуть больше всё же верю в успех хозяев поля.

«Ахмат» остаётся единственной командой в РПЛ, у которой в сезоне нет ни одной победы. Не сказал бы, что это заслуженно. Клуб выступает не настолько плохо. Да, грозненцы тяготеют к оборонительному футболу, часто выступают вторым номером. Однако очков это им почти не приносит. Как итог — последняя позиция в чемпионате.

«Крылья Советов» ещё не так давно выступали схожим с «Ахматом» образом, почти только терпели неудачи. Уже казалось, что мы увидим самарцев на дне таблицы, но этого не произошло. Подопечные Осинькина изменились, им удалось добыть несколько побед, пусть и не всегда они были над сильными соперниками. Но главного клуб достиг — поднялся из зоны вылета. Сейчас «Крылья» идут на 10-м месте, что уже довольно неплохой результат.

Да, если смотреть только на результаты, то гости тут являются очевидными фаворитами. В графе «победы» у них число три, а у «Ахмата» — ноль. Однако я бы рискнул и поставил бы тут на хозяев поля. Они лучше всех понимают, в какой ситуации находятся. И я считаю, этот матч — прекрасная возможность для грозненцев, чтобы прервать наконец свою серию без побед в РПЛ», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».