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«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Грозном
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта Дмитрий Градиленко предложил прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.20.

«Матч «Ахмата» и «Крыльев Советов» пройдёт в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча двух аутсайдеров лиги, пусть и самарцы чуть улучшили свои результаты — им даже удалось выбраться за пределы зоны вылета, занять 10-е место. Грозненцы же идут последними в турнире.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Ахмат» остаётся единственной командой, которая не одержала ни одной победы в чемпионате России. Но я думаю, что время его первой победы в РПЛ настало. Во-первых, это игра дома. Во-вторых, это матч с «Крыльями», которые тоже пока не впечатляют. Поэтому тут, я думаю, спокойно можно прогнозировать первую победу в чемпионате для «Ахмата» — котировка 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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