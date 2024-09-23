«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Грозном

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта Дмитрий Градиленко предложил прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.20.

«Матч «Ахмата» и «Крыльев Советов» пройдёт в 9-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча двух аутсайдеров лиги, пусть и самарцы чуть улучшили свои результаты — им даже удалось выбраться за пределы зоны вылета, занять 10-е место. Грозненцы же идут последними в турнире.

«Ахмат» остаётся единственной командой, которая не одержала ни одной победы в чемпионате России. Но я думаю, что время его первой победы в РПЛ настало. Во-первых, это игра дома. Во-вторых, это матч с «Крыльями», которые тоже пока не впечатляют. Поэтому тут, я думаю, спокойно можно прогнозировать первую победу в чемпионате для «Ахмата» — котировка 2.20», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».