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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Грозненцы за восемь туров так и не познали вкуса побед, но при этом и проиграла команда лишь три раза. Самый явный шанс набрать три очка «Ахмат» имел в игре с «Химками», команда Артиги вела со счётом 2:0 до 73-й минуты, тогда «Ахмат» включился на полную и переломил ход игры. Александр Жиров, Фелиппе Кардосо и Лукас Ловат забили по разу и вывели вперёд команду из Грозного, но удержать шаткое преимущество не получилось, гол Антона Заболотного сделал счёт 3:3, команды разделили очки. Следующая игра также завершилась вничью, «Акрон» оказал серьёзное сопротивление и не дал соперникам забить, 0:0. Игра с «Динамо» получилась значительно результативнее, «Ахмат» снова показал характер и отыгрался со счёта 0:2, но концовка им опять не удалась, Денис Макаров и Лука Гагнидзе принесли москвичам победу.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» чередуют победы и поражения. «Факел» без проблем обыграли 2:0, с «Динамо» — минимальное поражение 0:1. «Пари НН» забили трижды и пропустили лишь раз, но и после этой победы — снова поражение, на этот раз от махачкалинского «Динамо». Последний матч не изменил привычный ход событий. Ещё в первом тайме Бенхамин Гарре и Иван Олейников забили по разу и сделали счёт 2:0, до конца матча ничего не поменялось, «Крылья» набирают три очка и поднимаются на 10-ю строчку.

Обе команды в последнее время выступают результативно, поэтому предлагаю в качестве ставки взять «обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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