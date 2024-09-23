СКА — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 23 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.40.

«Я обожаю эти матчи в Питере, потому что арена заполняется болельщиками обеих команд, и на трибунах царит атмосфера настоящего праздника. Сами встречи тоже, как правило, получаются зрелищными и интересными. К тому же в прошлом сезоне СКА был бит на своей площадке.

Для Романа Ротенберга этот матч будет крайне важным. Что касается игровой формы, то СКА на подъёме, а «Авангард», наоборот, в яме. Армейцев вижу фаворитами встречи, но понимаю, что для «Авангарда» победа в этом матче даст возможность оттолкнуться и вернуть свою игру на прежние рельсы.

По содержанию мне кажется, что это будет голевой матч. СКА забивает много, «Авангард» не забивает «пять на пять» уже больше трёх игр, не отличаются нападающие столько же матчей, так что кризис настал, и прерывать его надо во что бы то ни стало. Учитывая всё вышенаписанное, буду снова рисковать и пытаться поймать жирнейший коэффициент. Мой прогноз — это снова двойной исход: победа СКА в основное время и общий тотал голов больше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».