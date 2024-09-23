СКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.15.

«Это единственный матч в Питере, когда туда приезжает в гости «Авангард». В прошлом сезоне было две очные игры, и каждый раз была фантастическая феерия из заброшенных шайб.

И на этот раз я жду большое количество шайб. Получится ли такое? Недавно СКА выдал серию из двух матчей без заброшенных шайб. В свою очередь, у «Авангарда» травмирован основной вратарь, Бердин. В то же время может сыграть против СКА Буше. Это мощная связка с Линденом Веем. Он вполне может создать остроту для «Авангарда», который ещё недавно был в лидерах КХЛ, причём там есть отличная глубина состава, и в нападении команда может сыграть успешно.

При таком подборе форвардов у СКА сложно сомневаться в большом количестве голов. Есть вопросы по вратарям, так как нет чётко монолитной обороны. Я буду заходить через тотал, можно взять 5.5 шайбы, однако это рискованно. Но если хотите рискнуть, то берите такой тотал. Я очень удивлюсь, если это будет очень «низовой» матч», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».