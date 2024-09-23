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«Трактор» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Спартак»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ в Челябинске
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Спартак».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.90.

«Очень любопытная вывеска, обе команды хорошо начали сезон. «Трактор» один из лидеров Востока, а «Спартак» — на Западе. В таком случае сложно предсказать фаворита в этом матче. Причём я не вижу, что факт гостевой игры «Спартака» что-то даёт «Трактору».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то что у обеих команд хорошая атака, но и с обороной всё в порядке. У «Трактора» очень приличный вратарь, но и «Спартак» пропускает мало. Защита, в которую вписался органично Андрей Миронов, также держит уровень.

Жду очень интересный матч, но не жду большого количества шайб. В прошлом сезоне команды сыграли два матча и оба закончились в овертайме при «низе». Мне кажется, что в таком матче будет тотал меньше, я бы остановился на варианте 5.5, к примеру», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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