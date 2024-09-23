«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 23 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.93.

«Матч в Грозном. «Ахмат» против «Крыльев». «Ахмат» одержал первую победу под руководством Сергея Ташуева, обыграли «Пари НН» в Кубке на групповой стадии. И теперь он дома сыграет против Самары. Этот матч вынесен на понедельник.

«Крылья» крупно уступили московскому «Спартаку» — 1:4. И вообще, в Кубке в последнее время только крупные поражения: от «Спартака» и 0:3, и 1:4, от «Динамо» — 1:5. Но это всё Кубок России. Чемпионат, конечно, в приоритете у Самары. Победа важная была над «Рубином» в предыдущем туре. Сейчас обидно, что по травмам теряет игроков самарская команда. И, в частности, Витюгов выбыл на долгий срок, а он сейчас в хорошей форме был. Поэтому очень непростой матч предстоит Самаре.

С Ташуевым «Ахмат» выглядит чуть более сбалансированным и более понятным, что ли, в последних двух матчах, нежели до этого с Адиевым. Может быть, это вопрос психологии и не более того. Но «Ахмат» играет дома, играет как аутсайдер чемпионата с пятью очками, он на последнем месте в турнирной таблице. «Ахмат» — единственная команда, которая пока не одержала ни одной победы. Обыграть «Крылья» будет непросто, но всё для этого у «Ахмата» есть.

Я думаю, что обмен забитыми мячами вполне возможен в этой встрече, но вряд ли, на мой взгляд, здесь и тех и других может устроить ничья. Мой прогноз – «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».