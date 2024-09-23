«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.25.

«Последний матч в туре, где играют команды, которые точно недовольны результатами старта сезона. «Крылья» только ушли из опасной зоны, при этом в Кубке у них четыре поражения, три из них – с крупным счётом, пусть и от «Динамо» со «Спартаком». «Ахмат» вообще последний, уже поменял тренера. В общем, очки позарез нужны и тем, и другим.

Мне кажется, у грозненцев хорошие шансы наконец-то выиграть в чемпионате. Победили в Кубке в Нижнем Новгороде. Это важно для Ташуева, который только возглавил команду. Его начинают постепенно понимать футболисты. Так было уже во втором тайме с «Динамо». Мне кажется, «Ахмат» достаточно хорошо укомплектован, немало исполнителей взяли летом, иностранцев в том числе. Можно из этой команды выжать многое. И болельщики должны прийти и поддержать. А «Крылья» вроде победили «Рубин» в гостях. Но стоило какие-то перестановки сделать Осинькину, как получили 1:4 от «Спартака» в Кубке. И после четырёх туров у самарцев даже на третье место шансов не осталось. Наверное, футболисты научились разделять турниры. Но всё равно обстановка после очередного разгрома напряжённая.

Будет тяжёлая игра. Я в этом даже не сомневаюсь. Упорная до последних секунд. Но я всё-таки поставлю на «Ахмат». Ему это нужнее. Негоже такой команде идти последней. Плюс это первый матч при Ташуеве дома. Эмоции должны быть хорошие, особенно после победы над «Пари НН», — приводит слова Титова «РБ Спорт».