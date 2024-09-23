«Аталанта» — «Комо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Аталанта» — «Комо».

Ставка: «Аталанта» победит с форой (-1.5) за 2.25.

Пока «Комо» проводил полноценный отдых, «Аталанта» сыграла вничью 0:0 с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Бергамаски потратили немало сил и были близки к победе, если бы Матео Ретеги реализовал пенальти.

Перед матчем в еврокубках «богиня» обыграла «Фиорентину» — 3:2, а до этого дважды потерпела поражения – от «Торино» и «Интера». Для «Комо» сезон в Серии А получается неудачным. Прошло уже четыре тура, а подопечные Сеска Фабрегаса по-прежнему не выиграли ни одного матча.

Быть может, сказывается низкий уровень мастерства и недостаток качества состава. А ещё отсутствие реального опыта у испанского тренера. У Джан Пьеро Гасперини его более чем достаточно. Бергамаски на своём стадионе должны обыгрывать «Комо» без особого труда. Даже если состав будет неоптимальным, это никак не повлияет на результат. Поставим на победу «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.25.