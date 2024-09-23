«Бетис» — «Мальорка»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч «Бетис» — «Мальорка».

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.87.

Последние два матча «Бетис» выиграл – у «Леганеса» (2:0) и «Хетафе» (2:1). Автором одного из голов стал 19-летний Витор Роке, взятый в аренду у «Барселоны». Дубль оформил Джовани Ло Чельсо. Потихоньку команда Пеллегрини начинает шевелиться, раскрываются футболисты, на которых были возложены надежды на этот сезон.

Для «Мальорки» матч с «белыми» — это непростое испытание. «Островитяне» проиграли пять последних очных встреч «Бетису». Но в этот раз есть шанс переломить ход истории. Красно-чёрные выгрызают очки в каждой игре. Они уже вырвали ничью у мадридского «Реала», а в последней встрече победили крепкий «Реал Сосьедад» (1:0).

Этот матч должен пройти на равных скоростях. Скорее всего, нас ожидает ничья, но игра «Мальорки» в последнее время вызывает только положительные эмоции. Поэтому в качестве подстраховки мы возьмём ставку, что «островитяне» не проиграют, за 1.87.