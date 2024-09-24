«Амур» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» будет принимать ЦСКА на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Начало встречи – в 12:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Шансы хабаровчан оценили в 3.10. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Итоговая победа «Амура» идёт за 2.30, итоговый успех ЦСКА оценён в 1.65.