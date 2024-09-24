«Амур» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Амур» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.70.

«Амур» не балует своих болельщиков на старте регулярного чемпионата. Всего две победы в шести матчах. Причём обычно домашние матчи «тигры» проводят вполне комфортно, но что-то пошло не так. Они сыграли уже две встречи на своей арене, но потерпели поражения. Уступили сначала «Куньлуню» (2:3). Последнюю встречу «тигры» проиграли московскому «Динамо» (1:2). Мартемьянов в целом остался доволен игрой своих подопечных.

Пусть никого не смущают качели армейцев. Илья Воробьёв взял руководство над командой летом, и уже заметны большие изменения, но требуется больше времени, чтобы до конца донести свои идеи до хоккеистов.

В первую очередь красно-синие стали играть смелее, агрессивнее в атаке, но появились ошибки в обороне. Только в одном из восьми матчей ЦСКА пропускал меньше двух шайб – с «Динамо» (3:1). А ещё трудно не заметить сложности с выездными встречами. Три раза москвичи играли в гостях в этом сезоне и потерпели поражения.

Начали с поражения от «Спартака» (2:4), затем уступили «Северстали» (2:4) и, наконец, проиграли «Адмиралу» (2:3 ОТ). Москвичи с «моряками» безалаберно сыграли в плане дисциплины, получив семь удалений. Повезло, что соперник ни разу не реализовал большинство, но ведь мог. Тогда результат был бы совсем иным, более обидным.

Выбор непростой, ведь, с одной стороны, в Хабаровске болельщики требуют первой домашней победы в сезоне, а ЦСКА нужно увозить с Дальнего Востока очки. И, конечно же, армейцы интереснее, перспективнее и просто быстрее. В таких условиях нельзя исключать ничью в основное время. Но при любых раскладах у команды Ильи Воробьёва шансов выиграть больше, пусть и в овертайме или по буллитам.