«Барыс» — «Динамо»: эксперты оценили шансы в матче КХЛ

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» будет принимать московское «Динамо» на «Барыс-Арене» в Казахстане. Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.77. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1770 рублей.

Шансы «снежных барсов» оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.30, итоговый успех «Барыса» оценён в 3.55.