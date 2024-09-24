«Барыс» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит за 1.77.

У Дэвида Немировски вообще ничего не получается с «Барысом». На старте сезона команду из Казахстана можно смело считать главным разочарованием. Всего одна победа в семи матчах. Да и та была добыта с огромным трудом над «Автомобилистом» (2:1 ОТ). Как итог: пока «снежные барсы» находятся на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» тоже далеко от ожиданий. У команды всего три победы в восьми матчах. Были обыграны «Северсталь» (3:1), «зубры» (6:3) и «Амур» (2:1). Как говорит Алексей Кудашов, у команды пока не бегут ноги. Его подопечным нужно переварить нагрузку. Из-за этого, по словам тренера, хромает дисциплина. Хоккеисты нервничают.

Кстати, победа над «Амуром» стала первой выездной для бело-голубых в этом сезоне. До этого они проиграли «Ладе» (3:6), «Спартаку» (2:4), ЦСКА (1:3) и «Адмиралу» (1:4). Конечно, московское дерби — это не совсем выезд, но что касается игр с «Адмиралом» и «Амуром» — заметно, что дальние поездки даются тяжело москвичам. Теперь предстоит гостить в Казахстане.

Хочется видеть больше результативности от тройки Гусев — Уил — Пакетт. Никита набрал только шесть очков по системе «гол+пас». Именно он как капитан команды должен взять на себя ответственность и завести одноклубников, поднять настрой. Иначе даже «Барыс» будет сложно обыграть.

Букмекеры высоко оценивают шансы бело-голубых. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.77. Выглядит привлекательно. Если «снежные барсы» выиграют, это будет похоже на сенсацию. Да, обе команды не в лучшем состоянии, но всё-таки у «Динамо» лучше состав и уровень. Бело-голубые смогут дожать соперника.