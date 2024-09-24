Букмекеры оценили шансы «Торпедо» прервать серию поражений в КХЛ

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с «Торпедо» на «Арена-Мытищи». Начало встречи – в 19:30 мск.

«Торпедо» идёт на серии из четырёх поражений, у «Куньлуня» четыре поражения в пяти последних матчах.

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы «драконов» оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, тотал меньше 5.5 шайбы оценён также в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Итоговая победа «Куньлуня» идёт за 2.20, итоговый успех «Торпедо» — за 1.70.