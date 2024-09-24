«Куньлунь» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.90.

В предыдущих пяти встречах «Куньлунь» потерпел четыре поражения. Сразу стала очевидна проблема – команда много пропускает. В последних двух встречах «драконы» уступили «Адмиралу» (1:7) и «Сибири» (1:3). Но Кравец остался доволен тем, как его подопечные сыграли с новосибирцами.

А ведь у «Торпедо» дела даже хуже, чем у «Куньлуня». Но это по количеству побед – их всего две. Что касается качества игры, то оно у нижегородцев лучше. Подопечные Игоря Ларионова проиграли последние четыре встречи – «Спартаку» (2:4), «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4).

У Михаила Кравца могут появиться опасения по поводу формы Наиля Якупова. Нападающий так резво начал сезон – с четырёх заброшенных шайб в трёх встречах, но последние четыре игры остаётся без результативных действий. У него будет шанс в игре с «Торпедо».

Матч обещает получиться очень интересным, а самое главное — результативным. У обеих сторон есть проблемы в обороне, но классное нападение. И дать нужный результат может как команда Кравца, так и команда Ларионова. Лучшей ставкой будет тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. Рассчитываем на красивый хоккей в исполнении двух команд.