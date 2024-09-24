Букмекеры назвали шансы «Реала» продлить победную серию

Во вторник, 24 сентября, стартует 7-й тур чемпионата Испании. Среди прочих выделяется матч «Реал» Мадрид — «Алавес», который пройдёт в столице страны на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Реал» одержал три победы подряд в испанской Примере.

Поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 79% вероятности. Победа «Алавеса» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.00 — это около 7% вероятности. У ничейного исхода коэффициент 6.80 (14%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча в Мадриде получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.47.

Причём в гол гостей не сильно верят, коэффициент варьируется в районе 1.95, что можно представить как всего лишь 51% вероятности.