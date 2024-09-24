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Эксперты оценили шансы «Уотфорда» выбить «Ман Сити» из Кубка лиги

Эксперты оценили шансы «Уотфорда» выбить «Ман Сити» из Кубка лиги
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Во вторник, 24 сентября, пройдут матчи Кубка английской лиги. Среди прочих за выход в следующую стадию поспорят «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.17, это около 84% вероятности. Победа «Уотфорда» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 16.50 — примерно 5% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий, около 9.00 (11%).

Вместе с тем аналитики уверены, что кубковая встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 3.10. Причём эксперты склоняются к тому, что хозяева выиграют минимум в два мяча. Коэффициент на Ф1 (-1.5) стартует от 1.45.

Проход «Уотфорда» в следующий раунд оценён в 8.25 (12%).

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