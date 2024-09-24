«Ман Сити» — «Уотфорд»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Ман Сити» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Сити» + тотал меньше 4.5 гола за 1.70.

«Манчестер Сити» в воскресенье провёл тяжелейшую игру с «Арсеналом» в чемпионате Англии. Получился настоящий триллер с четырьмя забитыми мячами на двоих, историческим рекордом Эрлинга Холанда, удалением, упорной борьбой и голом на последних минутах. Итоговая ничья со счётом 2:2 вполне могла бы удовлетворить обе стороны.

Однако есть нюанс. «Горожане» повели в счёте уже на девятой минуте, затем дважды пропустили и были вынуждены отыгрываться. Разумеется, на такое пришлось потратить много сил и эмоций. А уже во вторник предстоит сыграть в Кубке английской лиги. То есть через день после непростого вечера. Будет совершенно логично, если штаб перетасует состав.

Тем более что в субботу, 28 сентября, в АПЛ ждёт непростой выезд к «Ньюкаслу», который находится в группе преследователей и может создать проблемы. К этому стоит начать готовиться уже сейчас. Кроме того, есть кадровый фактор. После матча с «Арсеналом» у Родри подозрение на серьёзную травму. Скорее всего, основной центральный полузащитник команды не сыграет в Кубке лиги.

Что это даст «Уотфорду»? Пожалуй, ровно ничего. «Манчестер Сити» даже с альтернативным составом будет фаворитом и, вероятно, одержит победу. Но это ещё не всё. «Уотфорд» под руководством Тома Клеверли неплохо начал сезон. За это можно похвалить. Однако за три матча после победы во втором раунде Кубка лиги Англии клуб проиграл дважды.

В сентябре у «шершней» туго с реализацией. Лишь по голу было забито «Ковентри Сити» (1:1) и «Норвичу» (1:4), а ворота «Шеффилд Юнайтед» (0:1) вообще поразить не удалось. Так что едва ли «Манчестер Сити» встретит сильное сопротивление. Хотя не стоит ждать слишком много голов и от него самого, учитывая вероятные изменения в составе. Что-то вроде 2:0 и 3:0 здесь будет логично увидеть.