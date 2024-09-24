«Амур» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.03.

«Амур» в воскресенье играл дома с другой столичной командой «Динамо». И команда Андрея Мартемьянова в упорной борьбе уступила 1:2, открыв счёт. При этом хабаровский клуб по-прежнему играет без травмированного Ильи Талалуева, что значительно снижает его атакующий потенциал.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Ильи Воробьёва два последних матча перед перелётом на Дальний Восток провели в Москве и обыграли то же «Динамо» 3:1 и подмосковный «Витязь» 3:1. И вообще армейцы начали сезон неплохо. И это без травмированных легионеров Уильямса и Яроша. Виталий Абрамов, Прохор Полтапов и Максим Соркин срывают банк по набранным очкам. А уже в воскресенье армейцы встречались во Владивостоке с «Адмиралом». Там красно-синие уступили в овертайме 2:3.

В прошлом сезоне армейцы взяли верх в Хабаровске по буллитам 3:2. Сейчас обеим командам победа крайне необходима. И её одержат хоккеисты ЦСКА за счёт более стабильной игры в атаке», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».