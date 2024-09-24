«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 24 сентября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Витязь».

Ставка: победа «Адмирала» за 1.87.

«Адмирал» продолжил успешную домашнюю серию победой над ЦСКА в овертайме, а главным героем стал нападающий Дмитрий Завгородний, оформивший дубль. В шести матчах команда Леонида Тамбиева набрала девять очков, по потерянным уступает только «Салавату Юлаеву». Приморцы завершают домашнюю серию матчем с «Витязем» и представляются в нем очевидным фаворитом.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Для «Витязя» дальневосточный выезд начинается с матча во Владивостоке и это еще больше усложняет задачу команде Павла Десяткова. «Витязь» прервал серию из трех поражений победой в домашнем матче над «Барысом» (4:1). Особо стоит отметить удачную игру подмосковной команды в большинстве – три из четырех шайб были заброшены при реализации численного перевеса. А пополнивший команду перед самым началом сезона нападающий Иван Чехович забил свой первый гол за «Витязь».

Несмотря на удачный последний матч, в успех «Витязя» во Владивостоке верится с трудом. Вся надежда на то, что «Адмирал» расслабится после побед над московским «Динамо» и ЦСКА. Но Тамбиев известен крутым нравом и ставкой на дисциплину – вряд ли кто-то из игроков «Адмирала» захочет разозлить тренера и рисковать попаданием в запас. Так что ставлю на продолжение удачной серии приморцев и победу «Адмирала» в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».