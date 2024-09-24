«Сибирь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» с форой (+1) за 1.90.

«Сибирь» безусловно хороша и на домашней арене пока не потеряла ни единого очка, но любая серия рано или поздно заканчивается, а большого запаса у этой «Сибири» я пока не заметил. Запас в том смысле, что КХЛ — весьма конкурентная лига и выдавать победные серии очень непросто. Реалии лиги таковы, что сейчас любой может обыграть любого. Не воспользоваться таким подарком было бы глупо.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

К тому же «Сочи» хоть и проиграл два последних матча, но не выглядел совсем мёртвым, более того: и в матче со СКА, и в матче с «Ак Барсом» команда не сдавалась даже после большого количества пропущенных шайб и проявляла характер, который помогал им находить голы. Я верю, что Сергей Зубов — сильный специалист, который знает, как достучаться до своих игроков. В том же матче с «Ак Барсом» Сергей Александрович не побоялся посадить своих лидеров по ходу третьего периода и дать шанс другим игрокам проявить себя. И не прогадал: с середины второго периода казанцы больше не забивали, а «Сочи» отличился дважды. Понимаю, что и «Ак Барс» чуток отпустил ногу с газа, но ведь есть команды, которые после пяти шайб в первые 30 минут могут пропустить еще 3-4, но у «Сочи» получилось сохранить лицо. И этот позитив из концовки вкупе с правильными выводами может трансформироваться в качественный матч против «Сибири», которая по своей мощи все-таки уступает и СКА, и «Ак Барсу».

Жду тренерского противостояния. Уверен, «Сочи» просто так не сдастся, какие бы коэффициенты на них не давали. А кэфы, к слову, подталкивают к тому, что «Сибирь» явный фаворит. Понимаю, что риск, но в этой ситуации, считаю его полностью оправданным. «Сочи» с форой (+1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».