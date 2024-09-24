«Сибирь» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» с форой (+1) за 1.90.
«Сибирь» безусловно хороша и на домашней арене пока не потеряла ни единого очка, но любая серия рано или поздно заканчивается, а большого запаса у этой «Сибири» я пока не заметил. Запас в том смысле, что КХЛ — весьма конкурентная лига и выдавать победные серии очень непросто. Реалии лиги таковы, что сейчас любой может обыграть любого. Не воспользоваться таким подарком было бы глупо.
К тому же «Сочи» хоть и проиграл два последних матча, но не выглядел совсем мёртвым, более того: и в матче со СКА, и в матче с «Ак Барсом» команда не сдавалась даже после большого количества пропущенных шайб и проявляла характер, который помогал им находить голы. Я верю, что Сергей Зубов — сильный специалист, который знает, как достучаться до своих игроков. В том же матче с «Ак Барсом» Сергей Александрович не побоялся посадить своих лидеров по ходу третьего периода и дать шанс другим игрокам проявить себя. И не прогадал: с середины второго периода казанцы больше не забивали, а «Сочи» отличился дважды. Понимаю, что и «Ак Барс» чуток отпустил ногу с газа, но ведь есть команды, которые после пяти шайб в первые 30 минут могут пропустить еще 3-4, но у «Сочи» получилось сохранить лицо. И этот позитив из концовки вкупе с правильными выводами может трансформироваться в качественный матч против «Сибири», которая по своей мощи все-таки уступает и СКА, и «Ак Барсу».
Жду тренерского противостояния. Уверен, «Сочи» просто так не сдастся, какие бы коэффициенты на них не давали. А кэфы, к слову, подталкивают к тому, что «Сибирь» явный фаворит. Понимаю, что риск, но в этой ситуации, считаю его полностью оправданным. «Сочи» с форой (+1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».