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«Барыс» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.62.

«Барыс», пожалуй, определённо проваливает старт регулярного чемпионата. Команда Дэвида Немировски одержала всего одну победу в семи матчах и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Перед этой игрой астанинцы встречались в Балашихе с «Витязем» и проиграли 1:4. Да, у «барсов» целая группа травмированных – Антипин, Больё, Жафяров и Муратов, но это слабое объяснение столь невнятным результатам флагмана казахстанского хоккея.

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24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Только ведь и «Динамо» совсем не блещет. При этом в воскресенье подопечные Алексея Кудашова встречались в Хабаровске с «Амуром». И смогли одержать очень важную для себя победу со счётом 2:1, которая получилась волевой. Седрик Пакетт и Артём Ильенко стали авторами заброшенных шайб. И естественно, что в Астану динамовцы едут в хорошем настроении, да ещё и без травмированных игроков.

В прошлом сезоне «Барыс» здесь обыграл динамовцев в серии буллитов — 3:2.

Сейчас ситуация несколько иная. Да, хозяева будут биться до конца, но вряд ли им этого хватит для успеха.

«Динамо» одержит в столице Казахстана вторую победу подряд», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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