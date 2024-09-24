«Куньлунь» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 24 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (0) в первом периоде за 1.70.

«Первый месяц регулярного чемпионата плавно подходит к своему завершению. Позади уже три недели, и есть определённый багаж, который накопили команды к своему первому очному противостоянию в сезоне. И этот багаж чем-то схож.

«Торпедо» проиграло в основное время четыре последние встречи с разницей шайб 12:18. А за последние пять игр всего лишь одна победа. Команда забивает в основном на контратаках или в атаках с ходу, позиционные атаки почти отсутствуют, точно так же как и голы в большинстве. Команда Игоря Ларионова находится на 21-м месте по этому компоненту: 2 гола в 33 попытках. В обороне игра не клеится, хотя к вратарям Бочарову и Кульбакову вопросов минимум. Наибольший скепсис в последних матчах у меня вызвал легионер Томпсон, который в том же матче против «Северстали» дважды привёл свою команду к пропущенным шайбам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Куньлуня» тоже всего лишь одна победа в последних пяти матчах. В оправдание можно сказать лишь то, что китайцы вернулись с Дальнего Востока и подобная смена часовых поясов могла пагубно сказаться на иностранцах, которые к такому просто не привыкли. Однако разница шайб 9:23 на этом отрезке выглядит чудовищной и не добавляет большого оптимизма перед домашней игрой. В качестве прогноза здесь можно выбрать самые разные варианты, например, взять ТБ, ведь обе команды могут забить и довольно охотно пропускают. Но на ТБ 5.5 дают всего лишь 1.90, и, мне кажется, за шесть голов этот коэффициент чуток маловат. В исход лезть не хочется, ибо обе команды сейчас на серии поражений и кто из этого состояния проведёт более качественный матч совсем непонятно. По этой причине я решил сделать весьма необычный прогноз — первый период: победа «Торпедо» с форой (0) за 1.70.

Нижний хорошо начинает матчи, я посмотрел их все в этом сезоне. Они заряжены, быстры и, главное, результативны. Более того, в статистике КХЛ «Торпедо» находится на девятом месте по игре в первых периодах, а «Куньлунь» лишь на 22-м. Добавим сюда пятидневную паузу после последнего матча в Новосибирске, утрату игрового тонуса и продолжающееся привыкание после вояжа на край нашего огромного материка. Кажется, с учётом вводных, это более чем надёжный прогноз», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».