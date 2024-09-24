«Реал» Мадрид — «Алавес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Алавес».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.84.

«Реал» на прошлой неделе успешно стартовал в основном этапе Лиги чемпионов, обыграв у себя дома «Штутгарт» 3:1, а в субботу крупно победил ещё в одном домашнем поединке в рамках чемпионата Испании «Эспаньол» — 4:1. Даниэль Карвахаль, Родриго, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Эндрик и компания уже точно вкатились в сезон. И сейчас команда Карло Анчелотти поднялась в Примере на второе место. И это при том, что Давид Алаба, Даниэль Себальос, Эдуарду Камавинга, Браим Диас по-прежнему травмированы. А теперь в этот список попал ещё и Карвахаль.

«Алавес» совсем неплохо для клуба своего уровня начал этот сезон. После домашней победы над «Севильей» (2:1), подопечные Луиса Гарсии Пласа поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. Карлос Висенте, Карлос Мартин и их партнёры, конечно, не фавориты предстоящего поединка, но бой мадридцам они дать могут. Тем более что травмированных у «Алавеса» нет.

В прошлом сезоне «Реал» у себя дома разгромил эту команду со счётом 5:0. В гостях тоже «сливочные» были сильнее 1:0. Сейчас «Реал» тоже победит», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».