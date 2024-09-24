«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.80.

«Манчестер Сити» и «Уотфорд» сыграют в 1/16 финала Кубка английской лиги. Думаю, никакой интриги тут нет. Не поможет гостям и то, что у их соперника было меньше времени на подготовку к этой игре.

«Манчестер Сити» дважды сыграл вничью в последних встречах. Само собой, о плохой форме команды Гвардиолы это не говорит. Сперва в Лиге чемпионов они с «Интером» выдали яркий матч, интересный с тактической точки зрения. Там «горожане» даже чуть ближе к успеху были. А вот на выходных у манкунианцев была важнейшая игра против «Арсенала» в чемпионате. И в ней снова была зафиксирована ничья — 2:2. Хотя весь футбол у них происходил только в первом тайме, в конце которого «канониры» остались вдесятером. Итог — всю вторую 45-минутку «Сити» провёл в штрафной соперника, но сравнять смог только под конец — 2:2.

В остальных же встречах «Сити» только выигрывал. Этим они схожи с «Уотфордом», который тоже стартовал в сезоне уверенно, с серии викторий. Причём несколько сухих крупных побед добыли «шмели» — 3:0 со «Сток Сити», 5:0 с «Милтон Кинс». Но вот последние игры подопечные Клеверли тоже провели не лучшим образом — проиграли «Шеффилду» (0:1) и «Норвичу» (1:4), а также поделили очки с «Ковентри Сити» (1:1).

В общем, думаю, результаты «Уотфорда» тут не так важны. Даже если бы он только выигрывал в новом сезоне, шансов против «Ман Сити» у него было бы мало. Да, «горожане» только что провели тяжёлый матч с «Арсеналом». С другой стороны, тяжёлым он был, скорее, с эмоциональной точки зрения.

Думаю, сегодня в хорошем настроении выйдут на поле «горожане», сыграют в свой футбол и без особых проблем выиграют. Даже второй состав команды намного сильнее «Уотфорда». Выбираю пари на победу «Ман Сити» с форой (-2) мяча с котировкой 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».