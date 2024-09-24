«Реал» – «Алавес»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Алавес» в 7-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.82.

«Алавес» для себя очень здорово начал сезон, идет в верхней части таблицы. В последнем туре обыграл дома «Севилью». Но все-таки эту команду надо в большей степени воспринимать как домашнюю. Выигрывали они у «Сосьедада» в гостях, но у того проблемы на старте, плюс это противостояние считается баскским дерби. Добротная команда у «Алавеса», может доставить проблемы многим, особенно если его недооценить.

Но «Реал» вроде бы постепенно набирает, начал забивать побольше. Хотя проблемы в обороне решить пока не удается, пропускают почти в каждом матче. Но возвращение Беллингема стабилизировало игру. Когда он на поле, и тройка нападающих как-то увереннее себя чувствует, они не начинают мешать друг другу, делить мяч. Конечно, «Реал» должен играть еще сильнее. Но, по крайней мере, он возвращает свою способность добивать соперников в концовках.

Очень плохая статистика у «Алавеса» против «Реала» на выезде. За последние годы была одна победа, но тогда мадридцы играли на базе. А вот на «Сантьяго Бернабеу» каждый приезд басков в ужас для них превращается. Минимум в 2 мяча они проигрывают. В прошлом сезоне было 0:5. И я думаю, что «Реал» после 4:1 с «Эспаньолом» и здесь выиграет уверенно. Тем более для него привычнее играть в плотном графике, чем для «Алавеса».

Ставлю на Мадрид с форой (-2)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».