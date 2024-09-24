«Валенсия» — «Осасуна»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Летучие мыши» начинали новый сезон с безвыигрышной пятиматчевой серии. Несмотря на то что соперники были непростыми, это очень плохой показатель. Они уступили «Барселоне», «Сельте», «Атлетику» и «Атлетико». Вничью сыграли с «Вильярреалом». Но в последнем матче болельщики наконец-то дождались первой победы «Валенсии». Она обыграла «Жирону» (2:0).

«Осасуна» начала чемпионат Испании более уверенно. Она одержала три победы в шести встречах. «Красные» победили «Мальорку», «Сельту» и «Лас-Пальмас». Также сыграли вничью с «Леганесом». Но были и болезненные поражения – от «Жироны» (0:4) и «Райо Вальекано» (1:3).

Пять из шести встреч «Осасуны» заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Дома «Валенсия» провела неплохой отрезок. Проиграла, но забила «Барселоне» — 1:2, как раз победила «Жирону» и была ничья с «жёлтой подлодкой» — 1:1. Поэтому логично будет взять ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.25. Будет что-то близкое к ничьей.