«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Севильи» за 1.85.

«Нервионцы» и не собираются исправляться за прошлый слабый сезон. Этот они начали не лучшим образом. Всего одна победа, да и та добыта над «Хетафе» скромно 1:0. Причём развить этот успех не получилось, потому что в следующей встрече «Севилья» проиграла «Алавесу» — 1:2. Судя по показателям, этот сезон для красно-белых может стать ещё более сложным, чем предыдущий.

«Вальядолид» подходит к этой встрече с пятиматчевой безвыигрышной серией. Проиграли бело-фиолетовые «Реалу» (0:3), «Барселоне» (0:7) и «Сельте» (1:3). Удивительно, что, так много пропустив в этих встречах, «пусела» умудрилась в последнем матче сыграть в нулевую ничью с «Реалом Сосьедад». Хотя у бело-голубых всегда были проблемы с реализацией. Возможно, в этом нет ничего необычного.

Интересно, что все перечисленные поражения «Вальядолид» потерпел в гостевых матчах. Должно же «Севилью» когда-то прорвать, и лучшего момента, чем игра с «пуселой», не придумаешь. Нашей ставкой будет индивидуальный тотал «нервионцев» больше 1.5 мяча за 1.85.