«Челси» — «Барроу»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Барроу».

Ставка: «Челси» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.98.

Энцо Мареска проделал отличную работу летом с «Челси», и с момента старта официальных матчей клуб даёт хороший результат. Разгромив в дерби «Вест Хэм» (3:0), «аристократы» смогли взобраться в пятёрку лучших команд АПЛ этого сезона. Теперь важно сохранить темп и продолжить демонстрировать красивый футбол. Николас Джексон оформил дубль в ворота «молотобойцев».

Но теперь Энцо Мареске нужно проявить себя и с другой стороны. Посмотрим, как он выдерживает напряжённый график и насколько умело справляется с ротацией состава. «Челси», помимо АПЛ, также выступает в Лиге конференций, а теперь на подходе Кубок лиги Англии.

«Барроу» — это команда из Второй лиги, но после семи туров возглавляющая турнирную таблицу. «Синие птицы» не помнят, каково играть с таким ярким клубом, как «Челси». Поэтому им будет сложно даже настроиться на встречу с «аристократами». Понятно, что мотивация будет запредельной, но этого мало. Класс сделает своё дело. Рекомендуем ставку на победу лондонцев и тотал больше 4.5 мяча за 1.98.