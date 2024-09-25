«Металлург» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Спартак» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало встречи – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2450 рублей.

Шансы москвичей оценили в 2.60. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.88, итоговый успех «Спартака» доступен за 1.98.