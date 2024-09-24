«Барыс» — «Динамо» Москва: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.64.

«На старте сезона «Барыс» — худшая команда лиги. Шесть поражений в семи матчах и ни одной игры, в которой астанчане забросили бы больше одной шайбы. Команда из Казахстана выиграла лишь одну встречу — в Екатеринбурге в овертайме. В последней игре в Балашихе «Барыс» уступил «Витязю». В первом периоде команда Дэвида Немировски выглядела неплохо — сравняла счёт после быстрой шайбы Чеховича, но за секунду до сирены хозяева забросили вторую шайбу. Возможно, этот гол сильно надломил «Барыс», потому что во втором периоде «Витязь» дважды реализовал большинство, а гости не смогли достойно ответить. Слухи об отставке главного тренера превращаются практически в уверенные заявления — матч с «Динамо» может стать последним для Немировски.

«Динамо» продолжает штормить. Команда Алексея Кудашова до игры в Астане провела два матча на Дальнем Востоке. С «Адмиралом» москвичи сыграли крайне неудачно. «Бело-голубые» первыми забили, но стали неприлично много удаляться, а «моряки» с удовольствием пользовались своими моментами. «Динамо» за весь матч насобирало 11 удалений (25 минут штрафа). Три шайбы из четырёх хозяева забросили в большинстве. После поражения во Владивостоке «Динамо» с горем пополам справилось с «Амуром», который хоть и не создавал гостям множество проблем, как минимум одно очко заслуживал. Но «бело-голубые» отоборонялись и победили в основное время. Но как бы плохо временами не играло «Динамо», обыгрывать «Барыс» москвичи обязаны. В прошлом сезоне хозяева одержали победу в буллитной серии, а вот до этого динамовцы стабильно набирали очки в Астане. Слабые результаты «Барыса» в атаке делают «Динамо» безоговорочным фаворитом», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».