«Реал» — «Алавес»: во сколько начало матча Примеры, какие ставки и коэффициенты

Во вторник, 24 сентября, стартует 7-й тур чемпионата Испании. Среди прочих выделяется матч «Реал» Мадрид — «Алавес», который пройдёт в столице страны на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не оставляют практически никаких шансов гостям и отдают явное предпочтение принимающей стороне. Поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Алавеса» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.00 — менее 10% вероятности. У ничейного исхода коэффициент 6.80.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча в Мадриде получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.47. Причём в гол гостей не сильно верят, коэффициент варьируется в районе 1.95, что можно представить как всего лишь 51% вероятности. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.