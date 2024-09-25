«Металлург» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Металлург» — «Спартак».

Ставка: обе команды будут лидировать в счёте по ходу игры за 2.60.

Наконец-то это свершилось – «Металлург» одержал первую победу в основное время в этом сезоне. Восемь матчей потребовалось магнитогорцам, чтобы порадовать болельщиков. Причём обыграли «лисы» не абы кого, а «Салават Юлаев» — 5:3, для которого поражение стало всего лишь вторым. На команду было приятно смотреть примерно до половины матча. К 31-й минуте «Магнитка» вела 4:0, но после пропустила три шайбы.

«Спартак» — это хорошая проверка на качество для любой команды, в том числе для магнитогорцев. Красно-белые в прошлом сезоне показывали результативный хоккей, радовали болельщиков и сохранили игру на этот регулярный чемпионат. Как и состав, который стал основой успеха Алексея Жамнова.

«Гладиаторы» проиграли только две из семи встреч. Оба поражения можно легко объяснить. Уступили «Сочи» (1:2 Б), потому что могли недооценить команду, плохо настроились на аутсайдера. А проиграли «Сибири», потому что дома новосибирцы в этом сезоне феноменальны.

Последнюю встречу «Спартак» выиграл у «Трактора» по буллитам. Что-то пошло не так после 57-й минуты, к которой красно-белые вели 2:0. Пропустили две ненужные шайбы, и пришлось добывать победу уже в послематчевых бросках. С трудом, но переиграли челябинцев – 2:1. Алексей Жамнов согласился, что концовку сыграли неправильно, но задачи были другими. Скорее всего, наставник ошибся с решением играть чуть сзади.

Всё-таки, если разбирать матч с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» на мельчайшие детали, больше верится во вторую неудачную игру вратаря уфимцев, чем в то, что у «Магнитки» стало получаться. «Спартак» — боевая команда. Может как пропустить первым, а потом отыграться, так и быстро выйти вперёд, но растерять преимущество.

Мы предлагаем интересную ставку, что обе команды будут лидировать в матче, с привлекательным коэффициентом 2.60. Вполне может быть такая ситуация на льду, когда «Спартак» выйдет вперёд 1:0, но затем будет проигрывать 1:2. Похоже, что эта встреча будет похожа на качели.