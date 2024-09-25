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Эксперты оценили шансы «Барселоны» одержать седьмую победу подряд в Примере

Эксперты оценили шансы «Барселоны» одержать седьмую победу подряд в Примере
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В среду, 25 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Барселона» одержала шесть побед в шести матчах Примеры и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1270 рублей.

Победа «Хетафе» при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 12.80 (7%), а ничья — с коэффициентом 6.40 (15%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что предстоящий матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

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