«Барселона» — «Хетафе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.75.

Если не брать в счёт неприятность на старте еврокубковой кампании, то подопечные Ханс-Дитера Флика выиграли все официальные встречи нынешнего сезона. До разгромной победы над «Вильярреалом» были богатые на голы игры с «Вальядолидом» (7:0) и «Жироной» (4:1).

Хорош Рафинья (5+2 по системе «гол+пас» за шесть туров чемпионата Испании), держит высокий уровень юный Ламин Ямаль (3+5) и взбодрился опытный Роберт Левандовски (6+2). Новый тренер, по словам польского форварда, поставил более атакующую игру команде. Судя по всему, отсюда и такая высокая реализация, ведь состав собран качественный.

А теперь представьте, что такая «Барселона» может сделать со скромным «Хетафе», если накануне катком проехалась по «Вильярреалу». Будет гораздо нагляднее, когда обратимся к состоянию этих команд. «Вильярреал» до 6-го тура Ла Лиги шёл на серии без поражений и числился в группе преследователей. То есть серьёзный соперник.

«Хетафе», в свою очередь, после шести игр в Примере находится в зоне вылета с 4 очками из 18 возможных. Нетрудно догадаться, что состояние команды, мягко говоря, не самое стабильное. К её чести можно отметить лишь два поражения на данном отрезке при четырёх ничейных исходах. Но реализация не впечатляет — всего три забитых мяча.

При таких раскладах вполне логично ожидать очередную победу «Барселоны» в чемпионате Испании. Когда-нибудь каталонская команда снова оступится. Сама ли ошибётся или более сильный оппонент поможет — вопрос. Однако прямо сейчас ждём уверенную домашнюю победу с разницей в пару мячей. 2:0 или 3:1 здесь реально увидеть.

Конечно, всегда всё хорошо быть просто не может. Например, в серьёзной травме основного голкипера сине-гранатовых мало приятного. Но потеря Марк-Андре тер Штегена не должна сказаться на забивной способности команды. А учитывая проблемы «Хетафе» с атакой, тут должны легко справляться и сменщики.