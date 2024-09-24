Ставка пользователя приложения «Лига Ставок» с коэффициентом 13 493.45 стала трендом

9 сентября пользователь приложения «Лига Ставок» поделился в чате экспрессом с коэффициентом 13 493.45. 70 человек повторили за ним и выиграли суммарно 14 000 000 рублей.

В приложении «Лига Ставок» есть уникальная функция — чат, где игроки могут обсуждать матчи, делиться ставками и эмоциями, а также узнавать мнение экспертов на исход спортивного события. Это уникальная фича среди букмекеров на российском рынке.

Так, экспресс из 16 событий с коэффициентом 13 493.45 принёс игроку выигрыш в размере 260 000 рублей. Уже на следующий день победители начали делиться выигранной ставкой в чатах. Экспресс завирусился, общее количество победителей составило 70 человек, а самым крупным выигрышем стали 674 672,5 рубля. Такую сумму клиент компании получил со ставки всего в 50 рублей.

Впервые чаты для пользователей приложения компания запустила в 2022 году. Эта новая социальная сеть создаёт вирусный ажиотаж и объединяет спортивное комьюнити «Лиги Ставок».

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»