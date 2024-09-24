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Российские игроки чаще всего ставили на «Барселону» в 1-м туре Лиги чемпионов

Российские игроки чаще всего ставили на «Барселону» в 1-м туре Лиги чемпионов
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Испанская «Барселона» стала самой популярной командой у российских игроков на ставках в 1-м туре Лиги чемпионов. По данным букмекерской компании «Лига Ставок», из всех ставок на команды в 1-м туре на «Барсу» пришлось 8% от общего оборота.

Более того, матч «Монако» — «Барселона» стал самым популярным у клиентов букмекера в 1-м туре Лиги чемпионов. На него пришлось 11,2% от общего оборота ставок на матчи турнира. В самом начале игры судья удалил футболиста испанского клуба Эрика Гарсию, после чего монегаски взяли игру под контроль и победили со счётом 2:1. Таким образом, этот матч стал самым прибыльным для букмекера среди всех игр 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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