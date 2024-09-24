Букмекеры назвали матч Лиги чемпионов, на котором клиенты получили наибольшую прибыль

На минувшей неделе состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов. Из всех 18 встреч самым удачным для игроков на ставках оказался матч в Мюнхене, где «Бавария» разгромила загребское «Динамо» 9:2.

По данным букмекерской компании «Лига Ставок», прибыль игроков по этой встрече составила около 31% от маржи.

Баварцы уверенно контролировали ход встречи, забив три мяча в первом тайме. Сразу после перерыва хорватский клуб воспользовался потерей концентрации команды Венсана Компани и забил два мяча за две минуты. Однако после этого «Бавария» отправила мяч в ворота соперника ещё шесть раз. Покер в этом матче сделал английский форвард немецкого клуба Гарри Кейн.